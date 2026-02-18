Alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas en Corrientes

Corrientes atraviesa los días más calurosos en pleno verano. Este miércoles la temperatura alcanzó 41,1°C, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, según el SMN. En todo el área noreste de la provincia se encuentra bajo alerta roja por temperaturas extremas. En las últimas horas también lanzaron una advertencia amarilla por tormentas para el resto del territorio correntino.

Las temperaturas seguirán en alta para este jueves cuando se espera que lleguen a los 41°C y mínimas de 26°C. Por lo que se prevé que será una jornada de intenso calor nuevamente y ciudades como Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, se encuentran bajo advertencia roja por calor extremo.

Nueve ciudades bajo alerta roja por temperaturas extremas. Fuente: SMN

Estas condiciones estarán acompañadas de vientos fuertes de 42 a 50 kilómetros por hora por el sector este. Pronostican algunos chaparrones durante la tarde y noche, pero con 40% de probabilidad para este sector de la provincia.

Tormentas en el interior de Corrientes

La alerta amarilla por tormentas se establece en Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. La misma rige durante el jueves por la tarde.

Rige alerta amarilla por tormentas en el interior correntino. Fuente: SMN

El organismo nacional señaló que: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, agregó sobre la cantidad de lluvia que podría caer en el transcurso de la tarde.

Anticipan leve alivio

Los vientos por el sureste llegarán a la ciudad durante la jornada del viernes, que prevén marcar un leve descenso de temperaturas que rondarán los 34°C y los 23°C, lo que representa unos grados menos que los actuales.