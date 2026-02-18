Colapsó nuevamente la tensión eléctrica en Corrientes y la región

En medio de una intensa ola de calor, Corrientes volvió a registrar un colapso de tensión eléctrica este miércoles por la tarde. Se trata del segundo episodio en menos de 48 horas que afecta a la provincia y a gran parte de la región.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó a través de sus redes sociales que “a las 15:19 horas se produjo un colapso de tensiones en el área del NEA”. Según precisaron, la perturbación también impactó en regiones del NOA y Litoral.

El nuevo inconveniente se produjo en un contexto de altísima demanda energética, impulsada por temperaturas extremas que no dan tregua desde hace semanas.

La ciudad más calurosa del país

Este miércoles, la capital correntina volvió a encabezar el ranking nacional de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 16, Corrientes registró 41,1°C, convirtiéndose nuevamente en la ciudad más calurosa del país. En algunos registros, la sensación térmica se acercó a los 50°C, en una jornada sofocante que elevó al máximo el consumo eléctrico.

La combinación de calor extremo y alta demanda vuelve a poner en tensión el sistema energético regional, mientras se aguardan mayores precisiones sobre la normalización total del servicio.

El fenómeno afecta no solo a Corrientes, sino también a distintas provincias del nordeste y del litoral argentino, en una semana marcada por temperaturas récord y reiteradas fallas en el suministro eléctrico.