Corrientes vive un fin de semana con deporte, cultura y actividades al aire libre

La Municipalidad de Corrientes invita a vecinos y turistas a sumarse a una nutrida programación al aire libre del viernes 20 al domingo 22 de febrero, con opciones gratuitas para todas las edades.

La agenda comienza el viernes 20 de febrero con la tradicional Feria de Artesanos, que funcionará de 9 a 21 horas en la plaza Cabral, sobre la peatonal Junín, donde se podrán recorrer stands con productos regionales y manufacturas en distintos materiales. La misma feria se trasladará el sábado y domingo a la avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, donde estará de 10 a 21.

En tanto que el viernes, en la playa Arazaty ubicada en avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, se dictarán clases gratuitas de natación de 8 a 9 y de 9 a 10. Para mayor información e inscripciones, los interesados ​​podrán comunicarse al 3794-596271.

El sábado, en Las Margaritas y río Paraná, de la playa Molina Punta, desde las 9 se llevará adelante la Experiencia Kayak, con clases gratuitas destinadas a todas las edades. También desde las 9, en la playa Arazaty, ubicada en avenida Juan Pablo II y Necochea, se disputará el 35° Torneo Regional de Voleibol de Playa.

Por la tarde del sábado, desde las 18, habrá múltiples propuestas deportivas: clases gratuitas de Zumba en playa Molina Punta; Tejo en la playa en Arazaty II en Costanera Juan Pablo II y General Paz; Fútbol Waliki en Arazaty I, Costanera Juan Pablo II y Lavalle; y Fútbol Burbuja para niños en Molina Punta, de 18 a 20.

Desde las 19, en Arazaty II, Costanera Juan Pablo II y General Paz, se desarrollará un entrenamiento de calistenia, mientras que en Arazaty I, Costanera Juan Pablo II y General Paz se realizará Zumba Gold.

En simultáneo, desde las 19, en playa Arazaty, Juan Pablo II y Necochea se llevarán adelante “La batalla del puente”, edición verano, con combates de MMA y kick boxing.

UN RECORRIDO PEDESTRE POR EL CASCO HISTÓRICO

A las 19.30 comenzará una nueva edición del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, con un recorrido guiado por los principales atractivos del casco histórico. El punto de encuentro será el Monumento al General San Martín, en la plaza 25 de Mayo (25 de Mayo entre Buenos Aires y Salta).



El domingo 22 de febrero desde las 18, habrá Tejo en la playa en Arazaty II y Fútbol Waliki en Arazaty I, mientras que en playa Molina Punta se desarrollará Fútbol Burbuja para niños de 18 a 20. La jornada continuará desde las 19 con una nueva clase de Zumba Gold en playa Arazaty (Costanera Juan Pablo II y Las Heras).

Finalmente, desde las 18h se realizará el Set de Música Electrónica, Paraná After en Paseo Terrazas del Paraná (Av. Costanera Gra. San Martín y Tomás Edison) consolidando un fin de semana con propuestas gratuitas para disfrutar del verano en la ciudad.

CARNAVAL PROVINCIAL

El viernes y el sábado por la noche, desde las 21, el Carnaval Provincial 2026 tendrá una nueva jornada en el corsódromo Nolo Alías (Ruta 12 y Perichón). Las entradas se encuentran disponibles a través de norteticket.com .

Con propuestas distribuidas en playas, plazas y el Corsódromo, la ciudad ofrece un fin de semana integral que combina deporte, cultura y carnaval, consolidándose a la capital correntina como uno de los principales destinos del verano en la región.



