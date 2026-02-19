¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Playas de Corrientes Monte Caseros ola de calor
PARA TODO EL PERSONAL

Este lunes 23 inicia el pago del plus de refuerzo para municipales

El cronograma de este adicional se extenderá hasta el martes 24 de febrero.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 14:59

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el mismo este lunes 23 de febrero en sus respectivas cuentas bancarias; dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.
 
Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados cobrarán por terminación de DNI y deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.
 
En este caso, el lunes 23 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1, 2, 3 y 4 y concluirá el martes 24 con el pago a DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9.
 
En tanto, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente.

 

