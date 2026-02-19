Este lunes 23 inicia el pago del plus de refuerzo para municipales

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el mismo este lunes 23 de febrero en sus respectivas cuentas bancarias; dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.



Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados cobrarán por terminación de DNI y deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.



En este caso, el lunes 23 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1, 2, 3 y 4 y concluirá el martes 24 con el pago a DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente.