UNNE: comenzó la búsqueda de los legajos de estudiantes y trabajadores víctimas de la dictadura militar del 76

En el año en que se cumplen cinco décadas del Golpe de Estado de 1976, avanza en la Universidad Nacional del Nordeste el trabajo de identificación de los legajos de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, a fin de rectificar dichos documentos agregando la leyenda “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”, para entregar luego a las familias.

La comisión conformada para tal efecto tuvo su primer encuentro días atrás, en el salón de Consejo Superior del Rectorado de la UNNE, en Corrientes; y puso en marcha el plan de acción definido en diciembre pasado, para concretar esta medida restaurativa solicitada por la Fiscalía General de Chaco y Corrientes, y a la que se sumó la UNNE por disposición del rector, Omar Larroza.

La Resolución Nº 1448/2025 dispuso la rectificación y entrega -en un acto público- de los Legajos de Estudiantes, Docentes y No Docentes que vieron interrumpida su trayectoria académica por la violencia estatal ejercida en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional, desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando se recupera la democracia.

También las y los responsables de cada Unidad Académica designadas/os para tal fin, quienes tendrán la tarea de recopilar y sistematizar los legajos de las personas detenidas-desaparecidas o damnificadas en su ejercicio laboral o estudiantil en la Universidad Nacional del Nordeste, en el periodo comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

“En el marco de los 50 años del Golpe de Estado que se cumplen en este 2026, esta tarea se enmarca en la política de la Universidad Nacional del Nordeste, a efectos de mantener la memoria vigente, la defensa de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la seguridad jurídica y la libertad de los individuos”, explicó el doctor Fabrizio Sartori quien participó como coordinador en representación de la Secretaria General Legal y Técnica de la UNNE.

“La finalidad comisión es que dentro del proceso de verdad, memoria y justicia, es poner en valor y hacer un reconocimiento a las víctimas que han pasado por la Universidad en ese tiempo, y que han debido interrumpir sus estudios, sus proyectos de vida por responsabilidad del Estado en lo que fue el terrorismo de Estado”, señaló el Fiscal Federal Distrito Resistencia Chaco, Federico Carniel.

Y “nos parece muy importante que la Universidad Nacional del Nordeste haya aceptado el desafío como institución, y esté colaborando con nosotros”, valoró en tanto el responsable de la Fiscalía Federal de Corrientes, Flavio Ferrini y valoró el trabajo como aporte a la “construcción de memoria colectiva».

Una vez rectificados los legajos, y tal como dispone la Resolución Nº 1448/2025, se entregará, en acto público con fecha y lugar a determinar, una copia de este reconocimiento institucional a las personas damnificadas o familiares.

Para ello se articulará el trabajo con espacios de memoria y organismos de DD HH del Nordeste, en vista a la realización de probablemente dos actos públicos de restitución de legajos en fechas emblemáticas como el 24 de marzo y el 10 de diciembre de 2026, año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado.

