Trump renovó su respaldo a Javier Milei: “Terminó ganando de manera aplastante”

Desde Washington, Estados Unidos - Donald Trump renovó su apoyo político a Javier Milei durante la primera sesión de la Junta de la Paz que define una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza. En medio de su discurso, sorprendió a la audiencia cuando empezó a buscar al líder de La Libertad Avanza. “¿Dónde está el presidente Milei?“, preguntó varias veces con una sonrisa.

“Yo lo apoyé (a Milei), lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien. Tuve un muy buen historial apoyando candidatos dentro de los Estados Unidos. Pero ahora respaldo a líderes extranjeros, incluido Viktor Orbán, que está acá, y a otros", recordó Trump.

En ese sentido, el mandatario de EEUU recordó que en las elecciones legislativas del 2025 Milei “estaba un poco atrás en las encuestas” pero “terminó ganando por goleada”, tras su apoyo.

Junto al respaldo a Milei, Trump también hizo referencia al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que protagoniza unas elecciones clave en abril.Orban es aliado de la Casa Blanca en Europa Oriental, y comparte la agenda de la administración republicana respecto a la inmigración indocumentada y la ofensiva comercial de China.

Por el protocolo diseñado por la Junta de la Paz, Milei quedó al lado de Orban, y tras elogiar al presidente argentino, Trump hizo mención a las elecciones que enfrenta Orban en dos meses.“El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a a hacer perfecto, Víktor, no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo“, afirmó el líder republicano.

Y completó: “Es un gusto tenerlos a ambos, Victor. Un gusto tenerlos a ambos. Muy orgulloso de ustedes”.

Milei participa de la primera sesión de la Junta de la Paz con el canciller Pablo Quirno. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, finalmente se quedó en Buenos Aires.

Argentina no tiene previsto hacer un aporte monetario, frente a los 7.000 millones de dólares en contribuciones públicas que anunció Trump destinados a la reconstrucción de Gaza.

“Hoy tenemos, y me complace anunciar, que Kazajistán, Azerbaiyan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido con más de 7 mil millones de dólares al paquete de ayuda. ¡Genial! Gracias, amigos", dijo el presidente de los Estados Unidos.

