†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich, acompañan con sentido pesar a los familiares del querido amigo Augusto, en esta triste jornada y elevan una plegaria en su memoria. QEPD.

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. El Dr. Yamil Machado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Augusto Millan. Acompañan a sus familiares en esta difícil instancia y ruegan una oración en su memoria.

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro BRAILLARD POCCARD participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y elevar una oración por el descanso de su alma. c/089

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Pedro BRAILLARD POCCARD e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y elevar una oración por el descanso de su alma. Cristiana resignación para sus familiares. c/090

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Alfredo Lanari Zubiaur, su esposa Graciela Dacunda, sus hijas Cecilia y Matias, Florencia, Ma Paula y Andrés y sus nietos, participan con pesar su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Elevando al Altísimo una oración en su memoria. c/094

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Por este medio me despido de Ud. Dr. Augusto Millán. Lo llevaré siempre en mi corazón, junto a su don de gente, su cálido afecto, su ejemplo de infinita paciencia, su sonrisa franca y eterna. Sé que descansará en Paz. Me despido con enorme pesar y sintiendo al mismo tiempo la alegría y el privilegio de haberlo conocido. Mi cariño y afecto para todos sus familiares, en especial Fernando, Augustito, Lucía y Carlita. c/085

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. La muerte de Augusto es la culminación de una vida rica, de una vida plena. Conocío el amor, conoció la amistad, tuvo la fortuna de tener una vocación, la de médico. No somos lo que acumulamos, sino lo que dejamos en los demás. Cada gesto, cada palabra, cada acto de entrega se vuelve parte del mundo, nuestras acciones no mueren; se transforman en la vida de otros. Somos eternos en lo que fuimos capaces de dar, fuiste muy generoso. R.I.P José Miguel Bonet, Lucrecia Pucciariello, José Francisco Bonet, Montserrat Bonet, lo despedimos con cariño y agradecimiento. c/086

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Estela Robaina, Marita Guerrero Leconte, María Fernanda Rolon Soto y Cesar Diaz Barroetaveña participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Augusto y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados en Azul Salom de 11 a 17 hs. c/099

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Alberto Luis Relancio, Viviana Repáraz, junto a sus hijos Matías y Manuel, participan del fallecimiento del querido Augusto, amigo y médico de la familia. Elevamos una oración en su memoria y rogamos por su eterno descanso. c/087

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Ernesto Seoane Riera, su esposa Edith Ercilia Teresita Mohando, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con inmenso dolor su partida. Acompañan a su hermana Ma. Hortencia, a sus hijos, nietos, y demás familiares. Querido Amigo: siempre vivirás en nuestros corazones. Nunca olvidaremos tu inmensa bondad. Descansa en paz. c/088

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso. o/600

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Gracias Estimado Amigo por la dedicación y cariño en el cuidado de la salud de mis 8 hijos. Ernesto R. Albornoz y familia, despide al entrañable amigo de toda la vida con mucho pesar. Ruega Paz y Resignación a toda su familia para quien hizo de su profesión un apostolado. c/091

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Participa su fallecimiento con profundo pesar Juan José López Desimoni y su esposa Andrea Palomeque, acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria. c/092

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Aníbal Malvido, Irma Farizano de Malvido, junto a sus hijos y nietos participan con pesar el fallecimiento del querido Augusto, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma. c/093

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participan el fallecimiento del hermano de su querida compañera y amiga, María Hortensia Millán, acompañándola junto a su familia, en este momento de dolor. Que brille para él, la luz que no tiene fin. c/084

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Jorge A. Gutnisky y familia participan con dolor su perdida.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Pablo G. Chamas y familia participan con pesar su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Adriano Nalda y familia y Doddy Nalda, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. c/083

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. María S. Magdalena Romero (Ñata), Manuel R. de los Reyes, Cecilia de los Reyes y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. c/096

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. María Angélica Ruiz de Ratier, sus hijos Mario Adrián Ratier, María Juliana Ojeda de Ratier, María Cecilia Ratier de Romero, Alejandro Romero Peralta, Juan Cruz Ratier y sus nietos Juana y Felipe Ratier e Ignacio y Lucas Romero Ratier participan con profundo dolor del fallecimiento del querido Augusto elevando una oración a Dios por eterno descanso. c/097

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. José María Botello y Ma. Antonieta Gomez D. de Botello, sus hijos Juan Ramon Albornoz y Paula, Juan Ignacio y Maria Angelica y nietos Santiago Trinidad, Francisco, Josefina y Agustin, despedimos al gran médico, amigo con gran tristeza. Descansa en paz querido Augusto. Acompañamos a su familia con mucho cariño y oraciones.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Stella María Braillard Poccard y sus hijos Lucila y Julián participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Augstito, Fernando, Lucía, Carla y sus familias en tan irreparable pérdida. c/098

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Ma. Lucía Meabe de Alonso, Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe, participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/095

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Eduardo Burgos. Sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Augusto Millan. Pedimos su descanso en Paz y Cristiana resignación a familiares y Amigos. Que el Señor proteja a quien tantas vidas salvó. c/100

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Fernando Méndez y Lilian Frattini, sus hijos María Belén, Constanza e Ignacio y sus hijos políticos Adriano Nalda y Francisco Bonetto. Participan con profundo dolor el fallecimiento del gran Médico Pediatra Correntino. Que Dios lo reciba en su santa gloria, rogamos por su descanso eterno.

†

Dr. AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero de 2026. El doctor Carlos Cabral, su esposa Lucía Fernández, y sus hijos, participan el fallecimiento de Augusto, amigo, socio y compañero en el ejercicio de su profesión. Elevamos oraciones en su memoria, y pedimos cristiana resignación para sus familiares. Brille para él la luz que no tiene fin. c/101

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. José Lúis Amadey y Ana G. de la Fuente, junto a cada uno de sus hijos: Ana Celia, Julio Andrés, Miguel Ángel, José Martín, Pedro y sus respectivas familias participan con profunda pena su partida a la Casa del Padre, rogando por su alma y agradeciendo desde lo mas intimo por su vida, como cariñoso amigo y excepcional medico por mas de 50 años. Su asistencia continua y competencia profesional fue invaluable. Augusto siempre estaba para curar, acompañar, para consolar o dar fuerzas; Por todo ello esta familia, a quien asististe al parto de sus 5 hijos al nacer y los años de su niñes y luego atendiste el nacimiento de sus propios hijos, es decir la mayoría de nuestros 11 nietos solo pueden reiterarte su agradecimiento sin fin. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Paz y resignación para tus hijos y nietos, como a M. Hortencia y sobrinos. Dejas un gran legado como medico pediatra, aunque tu hombría de bien fue lo mas sobresaliente. El Señor te reciba en sus brazos.

†

DOCTOR AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 FEB 2026. Lilian Mercedes Gómez Colombo; José Humberto Gómez Colombo y Flia, participan con profundo dolor, el fallecimiento del Padre del querido amigo Agustito. Excelente ser Humano y Profesional. Elevando oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus seres queridos.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. El Partido Liberal participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Augusto Millán, el cual ha sido un dirigente destacado del mismo, ocupando distintos cargos partidarios y electivos, como ser Diputado Provincial, Subsecretario de Salud de la Provincia de Corrientes, Presidente del Comité de Santa Rosa, entre otros, siempre destacándose como una persona de bien al servicio de la gente. Rogamos una oración en su memoria.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Eduardo Hardoy, Soledad Candia, sus hijos Eduardo, Fátima, Segundo, Carmen, Josefina, Felipe y Emilia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Augusto. Acompañamos a toda la familia Millán en este triste momento y ruegan una oración por su alma.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Millán, lamento profundamente su partida. Estaré eternamente agradecido a Ud. y su familia por todo lo brindado siempre para conmigo. Su don de gran y bondadosa persona, su inmensa sabiduría y su inagotable paciencia y buen humor frente a todas las adversidades no serán más que ejemplos a emular. Los que tuvimos el privilegio de haber compartido la vida con Ud. sentimos muchísimo esta triste noticia. Mi familia y yo rogamos un eterno descanso por Ud. y acompañamos a toda su familia en estos momentos.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. El Directorio de Computación Médica del Nordeste participa con mucho pesar el fallecimiento del Dr. Agusto Millán, socio fundador; y acompaña a su familia en tan delicado momento.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Romilio Monzón y su esposa, Dra. Silvia Pérez y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Graciela Torossi y sus hijas Carolina y Verónica participan su fallecimiento. Saludan a sus hijos. Ruegan por el descanso de su alma.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Sofi Brunel de Huerta, Josefina y Belen participan su fallecimiento elevando una oración por el descanso eterno de su alma. Y acompañan a su familia, especialmente a la querida María Hortensia en tan doloroso momento.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Álvaro Monzón Wyngaard y familia, Jorge Monzón y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan una oración por su descanso eterno. Brille para él la luz que no tiene fin.