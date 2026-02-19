Caso Lautaro Rosé: declaró el primer testigo y continúa el juicio este viernes

La primera jornada del juicio oral y público por la muerte de Lautaro Rosé finalizó este jueves a las 13.30 en la ciudad de Corrientes, con la declaración del primer testigo convocado.

Durante la audiencia, el Tribunal rechazó un pedido de la defensa del imputado Pruyas que solicitaba considerar la figura de falso testimonio en el marco de la declaración brindada.

VER MÁS: Comenzó el juicio por la muerte de Lautaro Rosé con seis policías imputados

El debate continuará este viernes desde las 8, cuando está previsto que declaren los dos testigos restantes que estaban programados inicialmente para la jornada de hoy.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, en una causa que generó amplia conmoción social y mediática en la provincia. El juicio marca una instancia clave en la investigación por los hechos ocurridos en noviembre de 2021.