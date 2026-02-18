Corrientes se suma al paro general y este jueves no habrá servicio de colectivos

Sin servicio de colectivos urbanos en la ciudad de Corrientes para este jueves. Así lo confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por su adhesión a la huelga nacional. La medida impactará de lleno en miles de usuarios que dependen del transporte público.

La ciudad de Corrientes se verá afectada este jueves por el paro general convocado a nivel nacional, ya que no habrá servicio de colectivos durante toda la jornada.

Comunicado de la UTA

Desde el gremio informaron que la decisión alcanza a todos los trabajadores del transporte y responde a la convocatoria nacional realizada en rechazo a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno. La medida tendrá un fuerte impacto en la capital correntina, donde el transporte urbano es uno de los principales medios de movilidad diaria.

El comunicado que compartió Luis Sabao, referente de la UTA en Corrientes.

En el comunicado, la UTA expresó que la adhesión al paro se realiza “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”. Además, señalaron que la situación actual de los trabajadores del sector es crítica, marcada por la caída sostenida del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

De esta manera, miles de correntinos deberán reorganizar sus actividades ante la falta de transporte público, especialmente quienes dependen de los colectivos para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio o realizar trámites. Se espera que el servicio se normalice a partir del viernes, una vez finalizada la jornada de protesta.