"No puedo apoyar esta aberración": el fuerte planteo de un diputado correntino

"Como correntino no puedo apoyar esta aberración", dijo este jueves en el recinto de sesiones el diputado nacional Raúl Hadad, al oponerse al proyecto de ley de reforma laboral que debate la Cámara baja.

El exintendente de San Roque mostró sus fundamentos en contra de la norma de modernización laboral, al recordar a dos personalidades de la provincia: por un lado al abogado laboralista y teórico del Derecho Norberto Centeno y por otro, al padre Julián Zini.

De Centeno recordó que fue autor de normas con raigambre constitucional que configuraron el plexo de derechos para los trabajadores y ancló su recuerdo en dos circunstancias que rodearon su vida. Luego de señalar que era correntino (nació en Santo Tomé), lo homenajeó al decir que por su labor fue víctima de la última dictadura.

Y al mismo tiempo, Hadad cerró su fundamentación en el Congreso -que inició pasadas las 20.45- al parafrasear un chamamé de Julián Zini.

"Me duele el alambrado de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con remolinos que endiablan", citó Hadad, al recordar un pasaje de la canción "Flores del alma", autoría del recordado sacerdote correntino.

Asimismo, el legislador del bloque Unión por la Patria, hizo hincapié en que se trata de una iniciativa que pone en retroceso las conquistas del movimiento trabajador argentino y llamó "oxímoron" al título de la norma, "Modernización laboral".

Vale señalar, el proyecto de ley de reforma laboral se debate este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de obtener media sanción del Senado.

Fueron cuatro los legisladores por Corrientes que aportaron su presencia al quórum con el que pudo iniciar la sesión: los libertarios Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier, así como Diógenes González.