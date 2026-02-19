¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Monte Caseros ola de calor dylan bordón
PASO DE LA PATRIA

Vio a la Policía y arrojó una cámara fotográfica profesional en Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 20:30

En la noche del miércoles, una persona arrojó un bolso en inmediaciones de calles Quijano y Saltos de Mocona de Paso de la Patria, al advertir la presencia del personal policial que luego comprobó de que se trataba de una cámara fotográfica profesional.
En ese contexto, procedieron al secuestro de un estuche que contenía en su interior una cámara fotográfica digital, marca Nikon con su correspondiente batería y un micro SD con una tarjeta de memoria de 2 Gb.


Fue en el marco de recorridas en prevención de ilícitos llevada a cabo por los efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria.
Las cosas encontradas fueron secuestradas preventivamente y llevadas hasta la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden a fin de determinar la procedencia.
Se cree que la cámara fotográfica y todos sus accesorios, podrían estar relacionados con un hecho delictivo ocurrido en las últimas horas en la zona, por lo cual buscan al denunciante y al joven que se dio a la fuga en plena noche.

