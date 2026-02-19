Puente Belgrano: localizaron una camioneta buscada desde Córdoba

En la tarde de este jueves, en el Puesto de Control Caminero del Puente General Manuel Belgrano secuestraron una camioneta requerida por la Justicia de Córdoba, en un operativo montado por personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros.

El trabajo se desarrolló alrededor de las 15, cuando los efectivos llevaban adelante controles de rutina e identificación de personas y vehículos. Allí, interceptaron una pick-up marca Toyota Hilux blanca, en la que circulaban un hombre y una mujer ambos de 40 años.

Al consultar los datos en el sistema del Ministerio de Seguridad de la Nación -Sifcop, los agentes detectaron que el rodado registraba un pedido de secuestro vehicular vigente emitido el 13 de febrero de 2026 por la Fiscalía de Distrito 3 Turno 7 de la provincia de Córdoba, en el marco de una denuncia.

Tras comunicación telefónica con la fiscalía interviniente, desde donde confirmaron la medida, se dispuso el formal secuestro de la camioneta por resultar de interés en la causa.

Además, ambos ocupantes fueron notificados de su situación legal.