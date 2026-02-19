Monzón quedó eliminado en Naples

El correntino Ignacio Monzón quedó eliminado del cuadro de individuales del M15 de Naples, Estados Unidos. Torneo que se juega en canchas de polvo de ladrillo.

El jugador de 28 años y 729º del ránking de la ATP, perdió este jueves contra el local Evan Bynoe (927º) por 6-3, 5-7 y 7-6 (7) en uno de los cruces de segunda roda.

Monzón había debutado en el certamen norteamericano con un triunfo sobre su compatriota de 17 años Balthazar Orsanic y sin ránking ATP por 6-2 y 6-1.

Mientras que en el cuadro de dobles, Monzón jugó con Fermín Tenti. Los argentinos se retiraron en el partido de cuartos de final

Este jueves, Monzón y Tenti quedaron eliminados frente a los británicos Adam Jones y Toby Martin al caer 6-3, 2-0 y retiro.

La dupla argentina, primera preclasificada, le ganó en la ronda inicial a los locales Ezekiel Clark y Hunter Heck por un doble 6-4.

Monzón seguirá en los Estados Unidos y la próxima semana jugará otro M15, nuevamente en Naples, Florida.