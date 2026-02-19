¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TENIS

Monzón quedó eliminado en Naples

El correntino perdió en su partido de individuales y junto a Tenti se retiraron del cuadro de dobles.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 19:48

El correntino Ignacio Monzón quedó eliminado del cuadro de individuales del M15 de Naples, Estados Unidos. Torneo que se juega en canchas de polvo de ladrillo.

El jugador de 28 años y 729º del ránking de la ATP, perdió este jueves contra el local Evan Bynoe (927º) por 6-3, 5-7 y 7-6 (7) en uno de los cruces de segunda roda.

Monzón había debutado en el certamen norteamericano con un triunfo sobre su compatriota de 17 años Balthazar Orsanic y sin ránking ATP por 6-2 y 6-1.

Mientras que en el cuadro de dobles, Monzón jugó con Fermín Tenti. Los argentinos se retiraron en el partido de cuartos de final

Este jueves, Monzón y Tenti quedaron eliminados frente a los británicos Adam Jones y Toby Martin al caer 6-3, 2-0 y retiro.

La dupla argentina, primera preclasificada, le ganó en la ronda inicial a los locales Ezekiel Clark y Hunter Heck por un doble 6-4.

Monzón seguirá en los Estados Unidos y la próxima semana jugará otro M15, nuevamente en Naples, Florida.

