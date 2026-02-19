Presentarán aportes para fortalecer el acceso a derechos sexuales y reproductivos

En el marco del proyecto Más Mujeres Más Democracia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil anunció la presentación de un informe elaborado tras el objetivo de fortalecer el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Para ello, abrieron una invitación a la presentación del documento de monitoreo público sobre la implementación de las leyes de salud sexual y procreación responsable y de interrupción voluntaria del embarazo en la Provincia de Corrientes.

El informe reúne:

-Sistematización de experiencias de usuarias, equipos de salud y organizaciones.

-Análisis territorial sobre el acceso real a derechos sexuales y reproductivos.

-Recomendaciones de política pública con enfoque feminista.

La presentación se realizará el lunes 23 de febrero a las 9:30 en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ubicada en calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes.

Será "un espacio de diálogo entre academia, sociedad civil y actores institucionales para fortalecer el acceso a derechos en la provincia", indicaron las instituciones organizadores a través de un comunicado.

Entre otras, impulsan esta acción "Más mujeres, más democracia", Fundheg, Cooperación Española Argentina, ELA y Fundación Siglo 21.