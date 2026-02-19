El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y avanza en el Congreso

El proyecto ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.

"En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada", expresó la exministra de Seguridad en su cuenta de X. Además, añadió: "A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado".

Durante el plenario de comisiones, encabezadas por los senadores Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, La Libertad Avanza) y Ezequiel Atauche (Jujuy, La Libertad Avanza), familiares de víctimas de asesinatos expusieron su doloroso relato en las comisiones. Los testimonios fueron los de Laura Fernández, madre de Lara (17 años), asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón; Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, asesinado a sangre fría en noviembre de 2021 y Karina Albarenga, madre de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque grupal a la salida de una fiesta.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad queda establecida como último recurso.

Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

Durante el tratamiento en comisión se incorporó explícitamente que los menores no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos.

Fuente: C5N