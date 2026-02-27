Trascienden los primeros números del aumento salarial para estatales

n El Gobierno provincial define la política salarial 2026. Fuentes cercanas al Gobierno provincial aseguraron a El Litoral que el anuncio se concretará la semana que viene y que la recomposición salarial para la administración pública rondará el 9 o 10%.

El Gobierno espera definir algunas cuestiones a nivelnacional para cerrar el acuerdo salarial y realizar el anuncio. El gobernador Juan Pablo Valdés debería reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la semana que viene. Hay que recordar que la Provincia espera definiciones sobre la compensación por las deudas que Nación matiene con Corrientes, entre otras por la caja previsional y las regalías de Yacyretá. El Gobierno quiere el predio del exRegimiento de Infantería 9, como moneda de cambio.

Si logra concretarse la reunión con Caputo, JP Valdés tendrá el panorama despejado para avanzar con la política salarial 2026, de lo contrario se realizará el anuncio de la recomposición, pero con algunas consideraciones de fondo en los cálculos que realiza Hacienda.

El Gobierno provincial busca que la recomposición salarial le gane a la inflación trimestral y una suba del 9 0 10 por ciento cumpliría con ese requisito. Más aún si se tiene en cuenta que la vecina provincia de Chaco otorgó un aumento salarial en febrero del 3% para el personal docente y policial; en marzo, un 3% para las y los agentes del Escalafón General y en abril un 2% adicional para todos los sectores de la administración pública, incluyendo docentes, policías y personal administrativo.

Si se tiene en cuenta los años anteriores, en Corrientes el Gobierno fija su política salarial para todo el año con aumentos en marzo, julio y agosto.

En 2025, hubo una mejora general del 13% en marzo, en Julio se aumentó el 100 % el plus salarial y en agosto se aumentó el salario un 13 %. A ello hay que agregar el bono navideño de $ 500.000 que se pagó en tres cuotas.

La inflación 2025 cerró en 32 por ciento y el Gobierno ha asumido el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación y ha cumplido. Para este año se espera un repunte inflacionario menor que el del año pasado.

