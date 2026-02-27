Carnavales 2026: Corrientes eligió a sus Embajadores Nacionales y premió los mejores trajes

Corrientes consagró este jueves a sus nuevos Embajadores Nacionales de los Carnavales 2026 y distinguió a los Mejores Trajes de la edición. La tradicional Gala de Oro se desarrolló en el Centro de Convenciones, ubicado en Gregorio Pomar 802.

Embajadores

Desde las 21, el evento reunió a candidatos, comparsas y público en una de las citas más esperadas del calendario carnestolendo. La velada combinó desfile, evaluación del jurado y premiaciones, en un clima de expectativa y celebración.

Tras la deliberación, el jurado definió a los Embajadores Nacionales del Carnaval 2026. El título de Embajador Nacional fue para Franco Perroni, de Sapucay, mientras que María Agustina Gálvez, de Ara Bera, fue elegida Embajadora Nacional.

En tanto, como Representante Cultural Nacional Masculino fue distinguido Matías Fontoura, de Arandu Beleza. El reconocimiento femenino en esa categoría recayó en Gabriela Ceballos Bertero, también integrante de Sapucay.

Los nuevos embajadores.

Mejores trajes

La noche también incluyó la premiación a los Mejores Trajes de Capital e Interior, destacando el trabajo artesanal y el diseño. El galardón al Mejor Traje Femenino fue para Josefina Pezzarini Bernardi, de Orfeo Monte Caseros.

Por su parte, el premio al Mejor Traje Masculino quedó en manos de Juan Manuel Garavaglia, representante de Sapucay.

Con los nuevos embajadores ya consagrados, la atención se traslada ahora al corsódromo Nolo Alías. Este viernes 27 y sábado 28 de febrero se disputarán las dos últimas noches oficiales del Carnaval 2026, donde se definirá la comparsa campeona de la edición.