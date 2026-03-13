Qué dijo Juan Pablo Valdés tras su viaje a EEUU en busca de inversiones

El Gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el acento en las oportunidades de inversión energética que ofrece la Corrientes, al expresar una serie de conceptos con los que cerró su participación en "Argentina Week" en Estados Unidos.

Desde Nueva York, el mandatario correntino ofreció su perspectiva a través de sus cuentas en redes sociales, donde manifestó que concluyó el foro de inversiones internacionales "mostrando el enorme potencial de Corrientes".

"En un panel de gobernadores, expuse las oportunidades que se abren para nuestra producción e industria con el desarrollo energético en la región", indicó el gobernador.

Y lo consideró "clave para mejorar la competitividad, atraer inversiones y potenciar el crecimiento".

Se trata, dijo, de "un paso enorme para seguir generando más desarrollo y empleo para los correntinos".

Sus declaraciones se suman a una serie de consideraciones volcadas a los canales oficiales de difusión, donde manifestó que una de las prioridades será atraer capitales para la construcción de un gasoducto que unirá a Corrientes con la provincia de Misiones, con lo que alcanzará a una población superior a los dos millones de personas.