Puerto de Ituzaingó: la ministra Mariel Gabur estimó su habilitación en 45 días

En las instalaciones del Instituto Agrotécnico IAVNC, la ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, encabezó un encuentro de trabajo con los principales directivos de empresas del sector —como Acon Timber, Las Marías y Bosques del Plata— para destrabar los "cuellos de botella" que limitan la capacidad exportadora de la provincia.

El anuncio central fue la inminente operatividad del Puerto de Ituzaingó. Gabur confirmó que las gestiones ante el Gobierno nacional están en su etapa final. y que en 45 días sería habilitado, precisando que la Provincia asumiría inicialmente el rol de operador para garantizar costos competitivos.

Ley de Cabotaje: el pedido de los empresarios

Para el sector forestal, la infraestructura no es suficiente si no está acompañada por un marco normativo moderno. Francisco Torres, coordinador de AFoA, fue categórico: el éxito del puerto depende de la nueva Ley de Cabotaje o un régimen de excepción para la Marina Mercante.

El objetivo: permitir la incorporación de barcazas de otros países a la logística regional.

La demanda: el sector privado exige conocer y convalidar técnicamente el proyecto de ley nacional antes de su presentación para asegurar que responda a las necesidades reales del transporte fluvial.

Ante este planteo, la Ministra se comprometió a gestionar una mesa de trabajo conjunta entre técnicos nacionales y especialistas del sector privado para garantizar una norma funcional.

Infraestructura vial y energía en la mira

La agenda no se agotó en el río. Los empresarios manifestaron su preocupación por el estado crítico de las Rutas Nacionales 12 y 14, así como de los caminos provinciales, cuyo deterioro impacta directamente en el flete terrestre.

En cuanto al sector industrial, se analizaron:

Costos eléctricos: el impacto de los cargos fijos por potencia en los aserraderos.

Financiamiento: gestiones ante el Banco Nación y el BICE para líneas de crédito que utilicen el valor del producto forestal como garantía.

Mantenimiento: agilización de permisos ante el ICAA para la extracción de áridos (piedra) destinados a la mejora de caminos internos.

Consenso público-privado

Del encuentro participaron equipos técnicos del Ministerio y directivos de firmas de envergadura como Fresa, Ceibo Bravo y Maderas Don José. La jornada cerró con el compromiso de avanzar en una agenda abierta que incluya también la optimización del ferrocarril Urquiza y la celeridad en certificaciones ambientales.

Con la habilitación de Ituzaingó a la vuelta de la esquina, Corrientes busca consolidar su liderazgo forestal transformando su potencial productivo en una realidad exportadora de escala global.