Juan Pablo Valdés confirmó que habrá anuncios para estatales "a fin de mes"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, llevó alivio a los trabajadores estatales al confirmar que se prepara un nuevo esquema de recomposición para los haberes de la administración pública provincial.

"El anuncio salarial será a fin de mes", aseguró el mandatario este miércoles, tras participar de la Expo Búfalo en la localidad de Riachuelo.

Valdés no eludió la realidad de las cuentas públicas y explicó que la decisión está sujeta al monitoreo constante de los ingresos provinciales. "La verdad es que la caída de la recaudación aún no se ha detenido. Ha mejorado, pero todavía seguimos en caída", detalló, aunque aclaró que la previsión financiera de mayo permitiría concretar la mejora en los ingresos de los agentes públicos.

El factor recaudación y la previsibilidad

El mandatario provincial señaló que su equipo económico se encuentra analizando los márgenes de maniobra para garantizar que el aumento sea sostenible en el tiempo.

“Esperamos que con la previsión posible de este mes ya podamos tener seguramente un anuncio salarial a fin de mes con buenas noticias para los trabajadores”, enfatizó.

Apoyo al sector productivo: el auge del búfalo

Durante su visita a Riachuelo, Valdés también se refirió al potencial ganadero de la región, destacando la consolidación de Corrientes como un polo referente en la cría de búfalos a nivel nacional.

El gobernador valoró el "trabajo enorme" de los productores locales y la importancia de que esta actividad haya alcanzado una "escala realmente importante" en la provincia.

"Tenemos que acompañarlos y sostenerlos con políticas públicas, estar cerca de los productores para saber qué necesitan todavía por parte del Gobierno para poder ayudarlos y que ellos sigan creciendo", sostuvo Valdés.