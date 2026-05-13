Detuvieron a un joven con antecedentes tras asaltar a un chofer de Uber en Corrientes

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 1:50 un grupo de hombres interceptó al conductor de un vehículo que operaba bajo la aplicación de Uber, con intenciones de robo en la intersección de las calles Amado Bonpland y Mar del Plata.



En hecho motivó la inmediata intervención de los efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada IV (Grim IV).



Al notar la llegada de las patrullas, los atacantes intentaron escapar internándose en pasillos oscuros de las barriadas de la zona para evitar ser capturados.

Los sospechosos agredieron a piedrazos al personal policial encargado del procedimiento de persecución y pese a todo lograron reducir y demorar a uno de los involucrados en el ataque.



Las autoridades informaron que el imputado se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del arresto y posee antecedentes registrados por delitos de robo y hurto, quedando alojado en la Comisaría Sexta Urbana.