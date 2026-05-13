Unidad Penal 1: requisa general a casi 400 presos en respuesta a un reclamo judicial

Este miercoles se desplegó un operativo de requisa general en la Unidad Penal N° 1 que abarcó a casi 400 presos que abarcó los pabellones principales de Mediana Seguridad y de Máxima Seguridad, que finalizó sin novedades de relevancia.



Según aclararon, fue en el marco del Plan Operativo de Control y Seguridad implementado por la Jefatura del Servicio Penitenciario. Cabe señalar que en las últimas horas el Juzgado de Ejecución de Condenas emitió una resolución por la cual intimaba al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario para garantizar la salud de los internos y la seguridad institucional.



Apuntaba especialmente a que adopten medidas urgentes ante el ingreso de estupefacientes.



La inspección masiva comenzó a las 7 por orden directa del director de la Unidad y estuvo a cargo del personal de la Guardia de Prevención, el Grupo de Intervención Rápida Penitenciaria (GIRP), la Sección de Custodia y Traslado de Internos (TCI), el área de trabajo y la Sección Control de Internos, mientras que la División ETOP colaboró en el perímetro de seguridad externo.



Las tareas de control se iniciaron en el pabellón de Mediana Seguridad 1, donde se requisó a un total de 306 internos distribuidos en 104 celdas, incluyendo sectores de alojamiento, espacios comunes, patios y accesos.



Posteriormente, el mismo dispositivo de seguridad se aplicó en el Pabellón de Máxima Seguridad, específicamente en los módulos A, B, C y D, efectuando la requisa en 48 celdas donde se alojan 91 internos bajo medidas excepcionales de seguridad.

Aclararon que todo concluyó a las 8:30, sin registrarse incidentes ni novedades de relevancia.