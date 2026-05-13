Pago Anual Anticipado de Acor: entregarán un auto 0 km a una vecina beneficiada

Miles de contribuyentes accedieron este año a descuentos de hasta el 43% en el Impuesto Automotor y del 28% en el Inmobiliario. Además, quienes cumplieron con el Pago Anual Anticipado de Acor participaron del sorteo de un vehículo 0 km, cuya entrega se concretará esta semana.

La entrega oficial del vehículo a Natalia, la flamante ganadora del sorteo correspondiente al Pago Anual Anticipado 2026 está pronto a concretarse. Desde el municipio de Corrientes destacaron que este tipo de iniciativas buscan reconocer el compromiso de los buenos contribuyentes.

Contribuyentes beneficiados

Los beneficios alcanzaron hasta un 43% de descuento en el Impuesto Automotor y hasta un 28% en el Impuesto Inmobiliario, representando un importante ahorro para quienes optaron por cumplir de manera anticipada con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, remarcaron que el cumplimiento tributario permite sostener y ampliar servicios, obras y mejoras en la ciudad. “Detrás de cada vecino que cumple, hay una ciudad que puede seguir avanzando”, señalaron, al destacar que los recursos recaudados regresan a la comunidad en forma de infraestructura y prestaciones públicas.