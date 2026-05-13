Curuzú Cuatiá: detuvieron al presunto líder de una red de narcomenudeo

Efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá detuvieron a P. G. F., un hombre de 45 años conocido como "Negro Mota", considerado cabecilla de una organización dedicada al naromenudeo en la zona.



El operativo, que contó con la coordinación del fiscal Dr. Oscar Cañete y el aval del Juez de Garantías Dr. José Vega, se se dio en el marco de la Ley de Narcomenudeo vigente en la provincia de Corrientes.



La captura vincula directamente al detenido con un allanamiento ejecutado el pasado lunes en una vivienda de la calle Saavedra, según precisaron fuentes policiales.



Tras ese procedimiento, los investigadores obtuvieron pistas clave que señalan a "Negro Mota" como el presunto dueño de un cargamento de 188 gramos de cocaína, una motocicleta Honda Tornado de 250 cc y la suma de $2.566.400 en efectivo.

Durante el operativo de detención, los agentes también secuestraron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color rojo en el cual se movilizaba el investigado.



El vehículo fue puesto a resguardo policial, mientras que el detenido fue trasladado inicialmente a las oficinas de la DIC y luego quedó alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la justicia.