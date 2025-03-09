Expoagro: novedades y lanzamientos en maquinaria

Del martes 11 al viernes 14 de marzo, en el predio ferial y autodromo de San Nicolás (Buenos Aires), se realizará Expoagro edición YPF Agro. Allí, durante 4 intensos días confluye toda la oferta y la demanda de tecnología, innovación y relacionamiento que potencia el desarrollo de este gran universo, motor de nuestra economía y verdadero referente mundial.

Además, muchas de las empresas que exponen sus productos y servicios eligen este escenario para presentar sus lanzamientos y novedades.

Dentro del rubro maquinarias, habrá muchas novedades. La fabricante John Deere estará presentando nuevas soluciones para seguir potenciando al agro argentino.

También Jacto, empresa multinacional de maquinaria, servicios y soluciones agrícolas, que presentará la nueva abonadora autopropulsada Uniport 8030 NPK, que ofrece mayor capacidad operativa.

Piersanti sorprenderá con nuevos cabezales drapers adaptados a las condiciones de siembra y cosecha del mercado.

Por su parte, Valtra presentará un atractivo upgrade en su pulverizadora, con mejoras en los brazos y mayor capacidad de trabajo, además de cinco líneas renovadas de tractores que responden a las crecientes demandas del mercado.

Altina, lanzará su línea completa de fertilizadoras en acero inoxidable, además de nuevas incorporadoras. La santafesina Crucianelli presentará una sembradora que marcará un antes y un después.

Comofra presentará las tolvas autodescargables Innova X-Treme y Buho X-Treme. También exhibirá las nuevas tolvas semilleras Quantum y la renovación de los mixers horizontales y verticales.

La empresa argentina de sembradoras ERCA continúa evolucionando con el lanzamiento de su Línea 7, una nueva generación de sembradoras diseñadas para maximizar la precisión y eficiencia en cada siembra.

Además, Geronzi Sembradoras llevará su nueva Autotrailer Flex, con bonificación del 10%.

Y, por otro lado, la empresa dedicada a las tolvas semilleras y cerealeras, cargadores de rollos, rastrillos, fertilizadoras, sembradoras, Gimetal, hará la presentación de una nueva tolva semillera y cerealera.

Grupo Areco Riego, que poseen sistemas, equipos, tubos y accesorios para riego, y motores y grupos electrógenos, participará en la muestra presentando orugas para equipos de riego y la fabricación de grupos de fuerza.

En tanto, Indecar mostrará novedades en sus sembradoras, la nueva línea Guerrera Autoseed y la Neo Plant Precision, serán algunas de las innovaciones que estarán presentes en la megamuestra.

La empresa cordobesa Montecor presentará innovaciones con ventajas para potenciar la eficiencia y productividad en el campo. Destacando la Tolva Fertilizante y Semillera TFS18/TFS22 y la Moledora Trituradora de Rollos MTR05, dos soluciones inteligentes y operativas diseñadas para acompañar el trabajo diario del productor agropecuario con robustez, innovación, rendimiento y precisión en cada tarea.

Kuhn, que ofrece maquinaria de forrajes, pulverizadoras, fertilizadoras y repuestos originales, presentará la nueva rotoenfardadora KUHN, modelo VB 7160 i-Dense. Una máquina de gran capacidad de trabajo con la capacidad de sensar la humedad de la andana en tiempo real y adecuar la presión de las correas para obtener rollos más densos y mejor formados.

RaMax, adelanta que habrá innovaciones en el sistema que desarrolló la aplicación de fertilizantes líquidos. Stara tendrá dos lanzamientos, una pulverizadora equipada con la tecnología de Stara para el segmento de usuarios de escala chica a media y la pulverizadora Imperador 4000 Eco Spray.

Super Walter Sembradoras presentará su reciente lanzamiento: la sembradora TRIFLEX. Y ROLAND H, que comercializa maquinaria agrícola y para el mantenimiento de espacios verdes: tractores, motocortadoras y minitractores corta césped, malezas y arbustos, implementos para tractores, presentará una nueva línea de tractores de 50 a 160 hp y minitractores corta césped.

Verion mostrará la ampliación de su propuesta en Agricultura de Precisión, con la incorporación de nuevos pilotos automáticos. Además, la empresa lanzará un dispositivo hidráulico que tiene por función generar electricidad para el manejo de válvulas.

Víctor Juri, mostrará la nueva sembradora RC XTR+. Junto a este nuevo producto, Víctor Juri mostrará los cambios introducidos en las líneas ya conocidas de equipos, como la sembradora MP 4.8.