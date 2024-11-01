Playas en Corrientes: más de 49.000 bañistas disfrutaron de los balnearios en octubre

Una nueva temporada de playas arrancó este mes y en los últimos 31 días 49.000 bañistas correntinos y turistas de diversos lugares decidieron refrescarse en las aguas del Paraná. La Arazaty I fue la más elegida con 29.321 personas, seguida por la Malvinas II con 10.599. Aún restan seis meses más de verano a pleno de Corrientes.

El calor llegó para quedarse y la costa correntina son unos de los mejores lugares para hacer frente a las altas temperaturas además de disfrutar con familiares y amigos. Desde que arrancó la apertura de playas, un total de 49.103 ingresos se registraron.

El director de playas de la Municipalidad de Corrientes, Adrían Meza, explicó a El Litoral: “Hubo un incremento en comparación aproximadamente de un 25%”.

Los datos se desprenden del Observatorio Turístico Municipal y reveló que en octubre la playa con mayor concurrencia fue la Arazaty I, con 29.321 visitas, 4.611 por la mañana y 24.710 por la tarde. En segundo lugar queda Malvinas II con 10.559, con 2.913 asistencias durante el horario matutino y 7.646 por el vespertino, este es un buen lugar para concurrir con mascotas ya que se encuentra el balneario para perros.

Las mediciones también indican que en la Arazaty II, un total de 5.234 correntinos y turistas llegaron al espacio costero. Durante la mañana fueron 988 y por la tarde se multiplicaron alcanzando 4.246. En cuanto al balneario de Molina Punta, hubo un total de 3.989 visitas, 529 de ellas por la mañana y el resto, 3.460 durante la tarde.

Cabe resaltar que la Arazaty II, se encuentra en refacciones desde mediados de este año. Debido a las intensas precipitaciones que alcanzaron hasta los 200 milímetros en un mismo día y dejó profundos desniveles en la arena.

Las playas públicas funcionan de 8 a 20, cuentan con servicios de guardavidas, baños, duchas y sombrillas para las personas que asistan.

(VT)