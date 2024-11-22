La ciudad ya llegó a los 170 espacios recuperados

La Municipalidad de Corrientes inauguró los espacios recuperados 169 y 170 en los barrios San Benito y en el Juan de Vera de la ciudad.



El intendente Eduardo Tassano encabezó los actos donde aseguró que “estás inauguraciones significa continuar con nuestras políticas ambientales y la gestión de recolección de residuos sólidos”.

En principio, Tassano encabezó el acto de inauguración del espacio recuperado 169 que se encuentra en el barrio San Benito, donde se había generado un minibasural y persistía desde al menos 20 años. Era imposible erradicarlo, pese a la limpieza municipal.

Sin embargo, ahora, a partir de esta alianza ambiental con los vecinos, finalmente se cambió por completo el lugar.

El Municipio realizó la recuperación integral del predio, con tarea de relleno, reconstrucción de cordones, la construcción de canteros, como también la ornamentación, colocación de cartelería y la instalación de un monolito y la gruta de Virgen de Itatí, (donada por una vecina) y la de Guadalupe.

Posteriormente, el intendente habilitó el espacio recuperado 170. Está en el barrio Juan de Vera, donde los vecinos se destacan por su amplio compromiso y accionar ambiental junto con la Municipalidad. Allí, también se recuperó una esquina con basural y se levantó una gruta de la Virgen de Itatí.

