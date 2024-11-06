"Descubrí Corrientes" : brindarán recorridos guiados gratuitos para vecinos y turistas

Se trata de una propuesta que invita a vecinos y turistas a conocer lugares emblemáticos, acompañados por guías de sitio. Los recorridos pedestres son gratuitos y comienzan este sábado a la mañana con un paseo por el primer patio del cementerio San Juan Bautista y por la tarde por el centro histórico de la ciudad. Los interesados deben inscribirse a través de la página www.visitcorrientes.tur.ar



Con el objetivo de poner en valor los circuitos turísticos, dar a conocer a vecinos y turistas los lugares emblemáticos de la ciudad más antigua del NEA y consolidar los diferentes paseos, la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Turismo y Deportes pone en marcha desde este sábado 9 el programa Descubrí Corrientes.

A través de él, quienes se inscriban a la página www.visitcorrientes.tur.ar podrán participar de los recorridos guiados pedestres gratuitos, tales como el cementerio San Juan Bautista y el centro histórico de la ciudad.

El subsecretario de Promoción y Calidad del municipio, Juan Pedro Picasso, detalló que “el programa consta de recorridos guiados pedestres y sin costo para quienes quieran participar; en esta etapa vamos a arrancar a las 10 de la mañana con un paseo por el primer patio del cementerio San Juan Bautista y por la tarde, a las 18, por el centro histórico de la ciudad y continuará todos los sábados hasta el fin de temporada de playas”.

El funcionario detalló que ambos recorridos tienen una duración de dos horas aproximadamente y “van a ser desarrollados completamente por nuestros guías de sitios de la ciudad, es muy importante poner en valor el trabajo que ellos vienen desarrollando, por lo que se vienen formando hace mucho tiempo para destacar todo lo que tiene que ver con nuestra historia, tradiciones y patrimonio”.

Si bien participar de esta propuesta no implica costo alguno, “lo único que pedimos es una inscripción previa a través de la página mencionada para que los recorridos se desarrollen de manera controlada y la experiencia sea la mejor”, enfatizó el subsecretario.

Para quienes se sumen a esta primera experiencia, Picasso adelantó que “este sábado, a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar en la puerta de acceso principal al cementerio para arrancar con el primer circuito. Y por la tarde nos vamos a encontrar, a las 18, en el monumento al General San Martín, en la plaza 25 de Mayo”. Y recomendó a los participantes “llevar hidratación y repelente si el día lo amerita”.