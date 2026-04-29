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ESQUINA

Incumplió la domiciliaria y ordenaron su inmediata detención en Corrientes

La Justicia dispuso el traslado de un hombre detenido por robo hasta la Unidad 6 de San Cayetano
 

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 21:35

Este miércoles la Oficina Judicial (OFIJU) de Esquina emitió una orden de detención inmediata para Eduardo Ezequiel Ojeda, tras confirmarse que había incumplido las condiciones del beneficio del arresto domiciliario que gozaba.


La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 159, firmada por el juez de Garantías local Jorge Gustavo Vallejos.
Según portal Actualidad Esquina, el tribunal resolvió revocar el beneficio que gozaba Ojeda, quien se encuentra procesado por un delito de "supuesto robo"


La decisión se fundamentó en que esta persona no había sido hallada en el domicilio que había fijado ante la justicia para cumplir su detención.


En virtud de ello, a través del oficio Nº 169, se notificó al comisario mayor Ramón Hermindo Ruggeri, titular de la Comisaría Primera, para que proceda a la búsqueda y captura del individuo implicado. Una vez lograda su aprehensión, Ojeda será trasladado a la Unidad Penal 6 de San Cayetano, de Corrientes donde deberá permanecer bajo prisión preventiva hasta la realización del juicio, según describieron.
 

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