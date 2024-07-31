Alerta por fuertes vientos: pronostican ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes rige un alerta amarillo por fuertes vientos para la provincia de Corrientes

El organismo señaló este fenómeno afectará a toda la provincia y adelantó que las ráfagas podrían alcanzar entre los 79 y 87 kilómetros por hora durante la tarde del viernes.

Para este viernes se espera una jornada ventosa, a partir de la primera hora de la mañana comenzará a producirse de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas de 60 a 69 kilómetros por hora.

Mientras que por la tarde, los valores irán entre los 42 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 79 a 87 kilómetros por hora. Superando a gran escala los valores normales. Estas se generan en cortos periodos de tiempo pero con mayor intensidad.

Entre las recomendaciones del SMN, recomienda a las personas evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, en la ciudad de Corrientes se prevé que la mañana se presente con un cielo algo nublado y una mínima de 22 grados, mientras que la máxima llegar a los 32 ºC.

Estas condiciones del tiempo se extenderán durante el sábado, mientras que el domingo están pronosticadas lluvias aisladas con un descenso de temperatura.