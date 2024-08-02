Con cuatro islas de juegos, inauguraron el paseo Arazaty en la explanada del puente

El paseo Arazaty cuenta con nuevas islas de juegos, luces led, mobiliario urbano y senderos peatonales. El nuevo espacio cuenta con 600 metros y fue inaugurado ayer, tras medio año de obras de infraestructura.

Contó con un financiamiento de 119 millones de pesos de la Provincia de Corrientes y llevado adelante por la Municipalidad. En el lugar ultiman los detalles para instalar los carros gastronomicos.

El espacio que hasta el año pasado era utilizado por capitalinos para hacer actividades deportivas y eventos municipales, estuvo en remodelación desde diciembre hasta entonces. En el paseo se instalaron múltiples juegos infantiles, senderos, bancos y luminarias led. Esta obra se acopla a la enorme renovación de la Costanera.

Los juegos están organizados en cuatro islas, en el que sobresale la figura de un yacaré, las hamacas, un kit de juegos especiales y un multijuego tipo castillo. Se trata del espacio número 35 que interviene la Municipalidad y la plaza 18 en contar con un nuevo diseño y materiales para juegos infantiles con piso de caucho, instalado en 482 metros cuadrados.

Además, se colocaron 30 bancos, 10 mesas y 15 farolas con luminarias led. Se hizo el parquizado completo, se colocaron adoquines decorativos, un monolito y ocho rampas.

Se construyó vereda peatonal en 260 metros; se colocaron losetas podotáctiles y ripio. Asimismo, instalaron 36 bancos largos y 20 reflectores led.

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera destacó el trabajo realizado con las diferentes áreas provinciales para concretar las obras de la plaza que “cuenta con 600 metros cuadrados y tiene la particularidad de ser una plaza segura debido a los materiales utilizados para ofrecer seguridad a los niños y niñas. También cuenta con sectores de primera infancia, juegos adaptados para personas con discapacidad y espacios comunes”.

La obra se articula también con las mejoras que se ejecutan en la costanera General San Martín por el Circuito Histórico y Cultural Ñandereko, desde el puente hasta la zona del Puerto.

