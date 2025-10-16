Por el día de la Madre, habrá ferias de emprendedores locales en la ciudad de Corrientes

El Día de la Madre se acerca y, en Corrientes, las opciones para agasajar a las mamás son diversas. Desde este jueves y durante todo el fin de semana, más de 120 feriantes se desplegarán en distintos puntos de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de productos para regalar en esta fecha tan especial. Flores, artesanías, productos regionales y combos saludables son algunas de las opciones disponibles para quienes deseen sorprender a mamá con algo único, mientras apoyan a los emprendedores correntinos.

Ubicaciones y horarios de las ferias

La programación de ferias será extensa y variada. El jueves, las actividades tendrán lugar en plaza La Cruz, de 7 a 13 horas. El viernes, las ferias se expandirán a plaza Los Inmigrantes, plaza República del Perú y la cancha frente al colegio Arturo Illia en el barrio Laguna Seca. El sábado, se podrá disfrutar de las propuestas en parque Mitre por la mañana y en el Paseo Arazaty por la tarde. Finalmente, el domingo la actividad continuará en Paseo Arazaty, de 10 a 20 horas.

Los feriantes ofrecerán una gran variedad de productos, tales como flores y plantas ornamentales, artesanías, productos regionales como miel, aceite de coco, frutos secos y dulces tradicionales, entre otros. También estarán presentes combos de frutas y verduras saludables, ideales para quienes buscan opciones frescas y nutritivas para regalar.

Opiniones de los emprendedores

Emi Borda, de Emi Creaciones, destacó que sus puestos estarán repletos de productos perfectos para el Día de la Madre, como repasadores, agarraderas, toallitas de mano y monederitos, todos a precios accesibles. Por su parte, Lucas Guzmán, de Plantitas B y L, comentó que ofrecerán orquídeas, azaleas y vincas desde 1.200 pesos, además de plantas colgantes y macetas.

Los productos de la Granja Porá, por ejemplo, incluyen miel pura, aceite de coco y frutos secos, todos perfectos para regalar en esta fecha especial. Estos productos estarán disponibles durante el fin de semana en distintas ferias de la ciudad.

Facilidades de pago

Los feriantes ofrecerán diversas opciones de pago, que incluyen efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, y plataformas digitales como Mercado Pago, facilitando el acceso a las compras para todos los vecinos.

Además de las ferias, los mercados de Abasto (El Piso) y Productos Frescos abrirán de 7 a 13 y de 17 a 21 durante todo el fin de semana, ofreciendo productos frescos y locales. Por su parte, los paseos de compras ubicados en El Puerto, El Piso en Belgrano, y Costanera Sur funcionarán de 8 a 21, ofreciendo una variedad de productos y una excelente oportunidad para quienes prefieren un paseo de compras más tradicional.

La Feria de Artesanos, que se llevará a cabo el viernes de 9 a 22 en plaza Cabral, contará con una amplia variedad de creaciones únicas, como productos en cuero, madera, tecidos y dulces regionales. El sábado y domingo, la feria se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, donde los visitantes podrán disfrutar de un paseo junto al río y descubrir piezas exclusivas de artesanos locales.

En total, este fin de semana, Corrientes se llenará de colores, aromas y productos locales, brindando una excelente oportunidad para celebrar a las mamás y apoyar al emprendimiento regional.