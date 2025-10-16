El calvario de Agustina Peñalva: "Estoy viviendo una película de terror"

En un relato que conmovió al aire, la periodista de C5N Agustina Peñalva se quebró en vivo al contar el drama que atraviesa desde hace semanas: es víctima de un acosador que la sigue y hostiga tanto en redes sociales como en su vida cotidiana. “Estoy presa, viviendo dentro de una película de terror. No puedo ni respirar”, confesó visiblemente afectada en el programa en "Andate a dormir vos", mientras sus compañeros la acompañaban con profundo respeto y preocupación.

Peñalva explicó que todo comenzó en agosto, cuando un hombre empezó a contactarla de manera insistente a través de las redes: “Me manda entre 20 y 30 mensajes por día. Un día me dijo que estaba buscando la forma de encontrarme sola y ahí me di cuenta de que la situación se estaba volviendo muy peligrosa”, relató. Ante la reiteración del acoso, decidió bloquearlo, pero el agresor comenzó a crear nuevas cuentas para continuar con el hostigamiento.

La periodista contó también que el acosador logró dar con algunos de sus lugares habituales. “Estaba cenando con amigas y se acercó un hombre para hablar de mi trabajo, no me pareció raro, pero después la persona que me hace las manos me dijo que alguien había llamado para regalarme un servicio”, recordó, dejando entrever que el hostigador ya se había infiltrado en su entorno.

Con el correr de los días, la situación se agravó: “Un día, en el gimnasio, se colgó de la cinta donde yo corría para preguntarme si iba a trabajar. En ese momento salí disparada porque sentí que era él”, explicó entre lágrimas. Fue entonces cuando decidió hacer la denuncia y solicitar protección. En septiembre, recibió un botón antipánico, aunque reconoció que el miedo persiste: “Sigo sin poder hacer mi vida normal. Me manda regalos, mensajes, y está pendiente de todos mis movimientos”.

"El hombre tiene antecedentes, estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona... ¿cómo es que lo dejan salir libremente? Encima vive a 8 cuadras de mi casa... no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme", reclamó.

"No quiero tus flores, tus dulces ni tus regalos. Quiero recuperar mi vida normal", sostuvo tajante. Después, se ahogó en llanto: "Pensé que las denuncias iban a calmar un poco las cosas pero no pasó. El viernes pasado al salir de la cancha de San Lorenzo me interceptó, tuvimos un forcejeo, me dijo que si estaba con él no me iba a pasar nada... se me vino el mundo abajo".

El testimonio de Peñalva despertó una ola de solidaridad en redes sociales y entre sus colegas del canal, que resaltaron el valor de visibilizar este tipo de situaciones. “Siempre me tocó contar casos así de otras mujeres, nunca imaginé que me iba a pasar a mí”, cerró con la voz quebrada, reflejando el impacto emocional de vivir bajo una amenaza constante.

