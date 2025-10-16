Wanda y Migueles sorprendieron con una extraña exigencia en su viaje a las Cataratas

Luego del exitoso debut de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, Wanda Nara aprovechó unos días libres para hacer una escapada junto a sus hijas y su actual pareja, Martín Migueles. El destino elegido fue el imponente Parque Nacional Iguazú, uno de los paisajes más visitados del país.

Durante el viaje, la conductora compartió una imagen en sus historias de Instagram donde se la ve acompañada por Migueles, con quien mantiene un perfil bajo y rara vez se muestra en público.

Pero lo que llamó la atención fue una particular revelación de la periodista Majo Martino en su red social X . Según contó, Wanda y su pareja realizaron una solicitud especial a las autoridades del parque: querían recorrer las Cataratas sin la presencia de otros turistas.

"El sábado me encontré con Wanda y Migueles en el Meliá de Cataratas y vi cuando la pasaron a buscar los guías turísticos para llevarla a ver las Cataratas fuera de horario", relató Martino, panelista del programa Sálvese quien pueda.

FUENTE: minutouno.com