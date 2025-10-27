“Descubrí Corrientes”: en la plaza Libertad contaron la Historia del Tren Económico

El programa “Descubrí Corrientes”, impulsado por la Municipalidad capitalina para poner en valor los atractivos históricos de la ciudad, sumó un nuevo escenario: la Plaza Libertad. Bajo la temática “Historia del Tren Económico”, decenas de vecinos y turistas participaron el sábado de un recorrido guiado que tuvo como punto de encuentro el imponente monumento “Tributo a la búsqueda de la Libertad”.

El subsecretario de Promoción y Calidad, Juan Pedro Picasso, destacó que la actividad forma parte de un trabajo sostenido para “poner en valor los diferentes circuitos turísticos que tiene nuestra ciudad” y el desempeño de los guías de sitio.

“Hace un tiempo venimos trabajando en poner en valor la Plaza Libertad, recientemente recuperada, más linda que nunca, con un monumento impresionante y muchas historias para contar”, señaló el funcionario, indicando que, por esta edición, se amplió el recorrido habitual del casco histórico hacia la zona de esta remozada plaza.

De la estación a los próceres

Durante la visita, los guías compartieron detalles sobre la antigua estación del ferrocarril y el paso del emblemático Tren Económico, clave en la historia productiva de la provincia. Además, se detalló el valor simbólico del monumento central y los edificios históricos que rodean el espacio.

Picasso invitó a la comunidad a sumarse, subrayando el rol de anfitriones que tienen los correntinos para narrar su propia historia. “El público se renueva, hay entusiasmo y eso nos impulsa a seguir generando nuevos circuitos”, agregó.

La propuesta fue celebrada por los asistentes. Román del Greco, vecino y estudiante del profesorado en Historia, valoró la iniciativa. “El recorrido es muy lindo, algo nuevo. Me encantó porque cuenta la historia del monumento y de la estación del tren. Es genial que se cuente cómo creció la ciudad y quiénes fueron sus próceres. Espero que se siga haciendo porque además es gratuito y todos pueden sumarse”, expresó.

Con esta nueva edición, “Descubrí Corrientes” continúa consolidándose como una propuesta cultural y turística que conecta a vecinos con su patrimonio histórico e identidad local.