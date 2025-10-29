Bomberos voluntarios lanza una colecta solidaria sanluiseños afectados por la inundación

Los bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes lanzaron una colecta solidaria para colaborar con los afectados en la inundación de San Luis del Palmar. Los correntinos pueden colaborar con colchones, agua mineral, indumentaria, calzados, alimentos no perecederos y elementos de limpieza.

Pedido de colaboración

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios, señaló a El Litoral: “La colaboración para la gente afectada por la inundación de San Luis del Palmar. Estamos en contacto con los bomberos de San Luis para que se encarguen de repartir lo que es alimento no perecedero, productos de limpieza, agua mineral, ropa y calzado”.

“Nosotros vamos a hacer la parte operativa de colaboración acá en Capital y de ahí se trasladará al cuartel de bomberos voluntarios de San Luis de Palmar. Ellos se van a encargar de repartirlo”, agregó Bertorello a este medio.

Para colaborar, pueden llevar los elementos a Gutenberg 2600 al cuartel de bomberos en la ciudad de Corrientes.