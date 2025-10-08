Caso Lautaro Rosé: el juicio a los seis policías comenzará en febrero de 2026

El juicio oral y público por la muerte del joven correntino Lautaro Rosé comenzará el 16 de febrero de 2026 en la ciudad de Corrientes.

En el banquillo estarán seis policías del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), acusados de delitos graves vinculados a los hechos ocurridos en noviembre de 2021.

Los cargos y las penas previstas

Los efectivos enfrentan imputaciones por “abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Estas figuras legales contemplan penas que van de uno a quince años de prisión, dependiendo de la responsabilidad que determine el Tribunal.

El debate será presidido por la doctora Ana del Carmen Figueredo, acompañada por los vocales Darío Alejandro Ortiz y Mercedes Leconte.

El caso que conmocionó a Corrientes

La madrugada del 7 de noviembre de 2021, Lautaro Rosé y un amigo fueron perseguidos por personal policial en la zona ribereña de la capital correntina.

De acuerdo con la investigación, los jóvenes fueron acorralados, lo que los llevó a arrojarse al río Paraná para escapar. Lautaro, que no sabía nadar, pidió ayuda, pero no recibió auxilio.

Testimonios y pericias señalan que los efectivos efectuaron disparos al aire mientras el joven intentaba mantenerse a flote.

La falta de auxilio y el hallazgo del cuerpo

Los agentes, según la causa, se retiraron sin brindar asistencia, agredieron al amigo de Lautaro y lo amenazaron para que no hablara.

Tampoco realizaron actas sobre el procedimiento, lo que la querella interpreta como un intento de encubrimiento.

El cuerpo de Rosé fue hallado tres días después, a pocos metros del lugar donde desapareció, por un grupo de amigos que participaba de la búsqueda.

Los imputados

Los policías Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas son los seis acusados en el proceso judicial.

El juicio busca determinar las responsabilidades penales en un caso que generó gran repercusión social y marcó un fuerte reclamo por justicia en Corrientes.