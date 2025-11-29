Show infantil en Corrientes: Las Guerreras Doradas sumó otra función en el Teatro Vera

El Teatro Vera confirmó que el espectáculo infantil Las Guerreras Doradas sumará una cuarta función el viernes 12 de diciembre. Es una respuesta a la gran demanda registrada en los últimos días.

La nueva presentación será a las 11, mientras que las funciones ya previstas se mantienen a las 14.30, 16 y 19. El show, dirigido al público infantil y familiar, combina música, coreografías y un relato de aventuras protagonizado por tres jóvenes artistas.

Sinopsis

La propuesta narra la historia de tres chicas que deben enfrentar a fuerzas oscuras mediante el poder de la música y el trabajo en equipo. Se trata de un montaje que incorpora canciones, efectos escénicos y un mensaje orientado a la solidaridad y la esperanza.

Entradas

Las entradas se encuentran a la venta desde $21.200 en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), habilitada de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21. Los clientes del BanCo cuentan con un reintegro del 20% y la posibilidad de financiar en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta Visa.