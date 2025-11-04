¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calle cortada Paraguay
Trabajos en pluviales

Una calle del centro de Corrientes permanecerá cortada durante cuatro días por obras

La circulación estará restringida entre Bolívar y San Martín por tareas de mantenimiento en la red de agua. Se recomienda evitar la zona y optar por vías alternativas.

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 17:28
imagen ilustrativa

Una calle del centro estará cerrada durante cuatro días. La Municipalidad de Corrientes informó en las últimas horas que, a partir de este miércoles, el tránsito permanecerá interrumpido en calle Uruguay, entre Bolívar y San Martín, debido a trabajos programados por el mantenimiento en la red de agua

El detalle de las obras 

Las tareas se extenderán por cuatro días, por lo que se solicita a los conductores y peatones circular con precaución y, en lo posible, evitar la zona afectada para prevenir demoras y congestiones.

“Desde este miércoles 5 de noviembre y durante cuatro días el tránsito estará interrumpido en calle Uruguay entre Bolívar y San Martín por trabajos de Aguas de Corrientes. Por favor, evitar transitar por la zona”, señalaron desde el municipio. 

Las obras forman parte del plan de mantenimiento y mejora del servicio de agua potable que lleva adelante la empresa en distintos puntos de la ciudad.

