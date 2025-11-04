Una calle del centro de Corrientes permanecerá cortada durante cuatro días por obras

Una calle del centro estará cerrada durante cuatro días. La Municipalidad de Corrientes informó en las últimas horas que, a partir de este miércoles, el tránsito permanecerá interrumpido en calle Uruguay, entre Bolívar y San Martín, debido a trabajos programados por el mantenimiento en la red de agua.

El detalle de las obras

Las tareas se extenderán por cuatro días, por lo que se solicita a los conductores y peatones circular con precaución y, en lo posible, evitar la zona afectada para prevenir demoras y congestiones.

“Desde este miércoles 5 de noviembre y durante cuatro días el tránsito estará interrumpido en calle Uruguay entre Bolívar y San Martín por trabajos de Aguas de Corrientes. Por favor, evitar transitar por la zona”, señalaron desde el municipio.

Las obras forman parte del plan de mantenimiento y mejora del servicio de agua potable que lleva adelante la empresa en distintos puntos de la ciudad.