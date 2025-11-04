Jardineritos de un Mitai Roga, vestidos de angelitos, visitaron colegio

Un grupo de niños del Jardín Maternal Mitaí Roga VII, de la comunidad del Barrio Santa Marta, vestidos como angelitos visitaron la Escuela N° 291 "Dr. Eudoro Vargas Gómez" ubicada en avenida José R. Vidal al 4000 de las Mil Viviendas.

Según destacaron, la acción forma parte de una actividad anual que se realiza por la cual se busca revalorizar la tradición "Angeles Somos" y fortalecer los lazos entre ambas instituciones.Durante la jornada, las familias y alumnos se reunieron para compartir una colación mientras recitaban versos, canciones y lecturas alusivas, según pudo saberse.

La actividad pretende crecer año tras año y sumar a otras instituciones del barrio, fomentando la unión y la cooperación entre la comunidad educativa.