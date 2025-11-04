Tragedia en Chaco: un árbitro se descompensó y murió mientras entrenaba 

Un árbitro de 30 años murió este martes tras descompensarse mientras entrenaba en el Polideportivo Jaime Zapata, en Resistencia, Chaco.

De acuerdo a la información policial, la víctima fue identificada como Julio Iván Ojeda, de 30 años, quien se encontraba entrenando en el Jaime Zapata, en plena siesta de este martes, cuando en un momento se descompensó.

Ojeda fue trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde fue examinado por la doctora Sartori, quien confirmó su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado AL Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la autopsia.

Ojeda, quien era cabo 1° del Servicio Penitenciario Provincial, se desempañaba como árbitro de fútbol en la Liga Chaqueña.

