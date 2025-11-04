Comité contra la Tortura realizó una denuncia por apremios en Corrientes

El presidente del Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes Dr. Jorge Isetta confirmó que este martes materializaron una denuncia por apremios ilegales, para conocer lo ocurrido con un joven que fuera demorado por la Policía con presuntos elementos sustraídos del cementerio "San Juan Bautista".

"El domingo tomamos conocimiento a través de su madre de que andaba recorriendo distintos hospitales para ser atendido hasta que finalmente fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Escuela, ya que presentaba costillas rotas y perforación de pulmón", señaló Isetta.

Dijo además que "se trata de un joven que debería estar internado en el hospital San Francisco de Asís, porque su madre desde hace un tiempo cuenta con una orden judicial para su internación, la cual no se está cumpliendo".

Es por ello que "pedimos que se tomen medidas urgentes con respecto a eso, tanto la Defensoría Oficial como nosotros desde el Comité", remarcó.

Explicó demás que "queremos saber qué sucedió con él, cómo es que terminó muy golpeado después de ser aprehendido por la Policía. Además de la causa judicial que le iniciaron tras el hallazgo con elementos presuntamente sustraídos del cementerio, la Fiscalía también deberá investigar la denuncia que hemos realizado nosotros por presuntos apremios ilegales", enfatizó.