Por tareas pluviales

Dos líneas de colectivos modifican su recorrido por obras en una calle de Corrientes

Hasta el sábado el tránsito permanecerá interrumpido por trabajos. Las líneas 105 A-B y 101 A-B modificarán su recorrido habitual.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 18:24

A partir de este miércoles se encuentra interrumpido el tránsito en calle Uruguay, entre Bolívar y San Martín, debido a trabajos que en los pluviales de la zona. La obra se extenderá por cuatro días, por lo que se recomienda a los conductores y peatones circular con precaución y evitar el área afectada. Dos líneas de colectivos realizan desvíos en sus recorridos habituales. 

¿Cómo es el recorrido? 

A raíz de este corte, las líneas de colectivos 105 A-B y 101 A-B deberán modificar su recorrido habitual. Las unidades transitarán por las calles Belgrano, España y San Martín, retomando luego su trayecto normal.

“Las líneas de colectivo 105 A-B y 101 A-B realizarán el siguiente desvío: Belgrano, España, San Martín a recorrido. Por favor, circular con precaución por la zona”, señalaron desde las redes del municipio. 

Recuerdan la importancia de respetar la señalización y los desvíos para facilitar el avance de las tareas y garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes.

 

