Corrientes: así serán los servicios municipales durante la Feria Administrativa de enero

La Municipalidad de Corrientes informó el cronograma de funcionamiento de sus servicios durante la feria administrativa que se extenderá del 5 al 18 de enero, según la Resolución Nº 036 firmada por el intendente Claudio Polich.

La recolección de residuos se realizará normalmente, respetando los días y horarios habituales en cada zona. Lo mismo aplicará a la recolección diferenciada y al retiro en los Puntos Verdes de la ciudad.

Otras áreas de atención al público tendrán distintos esquemas:

Acor y Caja Municipal de Préstamos : funcionarán en horario habitual, de lunes a viernes. Acor, en Av. La Paz 2440, de 7:15 a 16:00; Caja Municipal, en calle Brasil 1269, de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

Centro Emisor de Licencias (CEL): operará en un solo turno; del 5 al 9 de enero, de 13:00 a 19:00, y del 12 al 16, de 7:00 a 13:00.

Tribunal de Faltas y Juzgados de Faltas: del 5 al 16 de enero atenderán de 8:00 a 18:00 y 8:00 a 13:00, respectivamente. Los días 10, 11, 17 y 18 habrá guardia para trámites abreviados.

Dirección de Defunciones y cementerios: funcionarán normalmente de 7:00 a 19:00 para inhumaciones, traslados e introducción de cenizas, y atención de visitas y trámites urgentes.

Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps): trabajarán con guardias de 8:00 a 18:00.

Estacionamiento medido y puntos Sube: cumplirán su horario habitual con algunas modificaciones en delegaciones por la feria.

Los mercados y ferias también mantendrán su actividad:

Mercado de Abasto y de Productos Frescos: de 7:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Paseos de Compras en distintos barrios: de 8:00 a 21:00.

Ferias de la Ciudad: martes en plaza Torrent y Los Amigos, miércoles en plaza Torrent, jueves en plaza La Cruz, sábado en parque Mitre y Paseo Arazaty, domingo en Paseo Arazaty.

Los centros de informes turísticos atenderán en plazas y terminales con horarios específicos, mientras que los del puerto y aeropuerto permanecerán cerrados.

Finalmente, áreas como Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, barrido y el Servicio de Ambulancias Municipal trabajarán con personal de guardia durante toda la feria administrativa.