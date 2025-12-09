Merendero correntino lanzó una campaña para recaudar pan dulces y juguetes

El merendero “Pancita Llena” de Corrientes, que trabaja acompañando a familias en situación de vulnerabilidad, lanzó una campaña solidaria con miras a las próximas fiestas. El objetivo es reunir budines, pan dulces y juguetes para celebrar la Navidad junto a los niños y niñas que asisten al espacio.

Desde la organización, explicaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, contribuye a llevar alegría en una fecha muy especial para cientos de familias.

imagen ilustrativa

Convocatoria a la comunidad correntina

Emilce, referente del merendero, señaló a El Litoral que la tarea comunitaria se viene intensificando ante la creciente demanda. “Con cualquier cosita ya ayudan a hacer felices a otros en estas fechas”, expresó.

La campaña ya comenzó y el merendero invita a todos los correntinos a participar. La meta es que más niños y niñas puedan recibir un gesto de amor en Navidad.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 3794 007447, que se encuentra habilitado para coordinar las donaciones.