Corrientes

Debido a las lluvias se suspendió el carnaval barrial en las 1000 Viviendas

Así lo informó la Municipalidad de Corrientes en su cuenta de X (ex Twitter).

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 12:38

La Municipalidad de Corrientes informó que debido a las condiciones climáticas de este jueves se suspende el desfile programado para esta noche en las 1000 Viviendas.

Se informará la reprogramación de la fecha en el transcurso del día.

El corsodromo itinerante estaba previsto que se ubique por avenida Patagonia. 

De los corsos barriales participan 26 comparsas y más de 2.000 integrantes de las agrupaciones musicales y humorísticas que forman parte de la edición 2025.

Entre tanto, el domingo está previsto que se realice el evento en el barrio Laguna Brava. 

