Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su ex pareja por violencia de género

Este lunes, Romina Gaetani decidió hablar públicamente luego de realizar una denuncia por violencia de género contra su ex pareja, Luis Cavanagh.

En diálogo con el programa DDM, la actriz se mostró profundamente afectada y puso en palabras el impacto emocional que le generó atravesar ese proceso.

Cuando la cronista se acercó para preguntarle cómo se encontraba, Gaetani no ocultó su angustia: “La verdad que estoy muy mal. Siento mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza cuando uno está enamorada”, expresó. También se refirió a las horas posteriores a su declaración en la fiscalía y al desgaste físico que sufrió: “Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor; me levanté de la cama como pude”.

La actriz brindó además detalles del episodio de violencia y contó que su amiga Eliana Basserman fue clave en ese momento, ya que escuchó lo que estaba ocurriendo. “Logró escuchar cuando él me estaba agarrando de las muñecas... lo dejé en alta voz y fue la primera que llamó al 911”, relató. Luego describió cómo logró pedir ayuda: “Llegué a la garita como pude, en traje de baño y con un remerón... lo único que le agradezco a ese hombre (de seguridad) es que no me dejó ir”.



Sobre el final de la charla, Gaetani reconoció que todavía le cuesta procesar lo vivido y ponerlo en palabras. “No me salen las palabras todavía... ¿Vos tendrías miedo de que alguien te ponga la mano encima? Obvio. Entiendo el shock, ni yo lo entiendo”, concluyó, dejando en evidencia el estado de vulnerabilidad que atraviesa mientras intenta reconstruirse tras la denuncia.

El testimonio de Romina Gaetani generó una fuerte repercusión y volvió a poner en primer plano la importancia de visibilizar la violencia de género y acompañar a quienes se animan a denunciar.

