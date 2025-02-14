Luego de la suspensión, reprogramaron el carnaval barrial en las Mil Viviendas

La Municipalidad de Corrientes informó este viernes que ya tiene fecha el carnaval barrial en las Mil Viviendas, evento que se había suspendido por las malas condiciones del tiempo.

La comuna señaló que el desfile de comparsas y agrupaciones será el próximo jueves 20.

El corsodromo itinerante esta previsto que se ubique por avenida Patagonia.

De los corsos barriales participan 26 comparsas y más de 2.000 integrantes de las agrupaciones musicales y humorísticas que forman parte de la edición 2025.

Entre tanto, el domingo está previsto que se realice el evento en el barrio Laguna Brava.