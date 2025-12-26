"Siento mucho odio hacia los argentinos", la tremenda frase de un exjugador francés

Djibril Cissé, exjugador francés, que participó en los Mundiales 2002 y 2010, sorprendió al cargar contra la Selección Argentina.

El disparador ocurrió un especial de L'Equipe donde recordó la definición en Lusail: "Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos", confesó

"Claramente, hoy son nuestro principal enemigo", dijo al elevar la rivalidad al nivel de clásico. "Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de (Lionel) Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina", contó.

Cissé tampoco se olvidó de Enzo Fernández, quien en su momento filtró sin querer en redes sociales un video del plantel argentino entonando la canción de hinchada contra Francia. "No puedo comprender cómo lo perdonaron", dijo en referencia a los jugadores del Chelsea.

La carrera de Cissé

El francés, de gran pasado en Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio y campeón de la Copa Confederaciones 2003 con su selección, supo ser centro de otras polémicas a lo largo de su vida personal y profesional.

En 2005 fue arrestado por agresión a un chico de 15 años, en 2006 tras una violenta discusión con su esposa embarazada y en 2009 tras un intento de agresión a una mujer en un club de Newcastle.

En 2015, antes de su retiro del fútbol, también pasó unas horas preso acusado de extorsionar a su excompañero de Marsella Mathieu Valbuena con un video de contenido sexual, algo que Cissé negó hace poco: "Nunca he chantajeado a nadie, Mathieu es mi amigo".

Con información de Tyc Sports.