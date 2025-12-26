En plena Navidad: demoraron a un joven por el robo de prendas en un local comercial

En la mañana del miércoles 25 de diciembre, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana demoraron a un joven mayor de edad, quien estaría vinculado a la sustracción de prendas de vestir de un local comercial de la ciudad.

El procedimiento se inició tras un alerta emitido por el Sistema Integral de Seguridad 911, que informó sobre un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de calle Rolón, donde dos jóvenes habrían sustraído elementos del interior de un comercio.

Ante esta situación, los uniformados desplegaron de manera inmediata tareas investigativas y rastrillajes por la zona. Durante el operativo, en la intersección de calles Junín y Paraguay, los efectivos lograron visualizar a dos sujetos que coincidían con las características aportadas. Al notar la presencia policial, ambos emprendieron la huida y arrojaron varias prendas de vestir en su escape.

Tras un rápido accionar, los policías lograron demorar e identificar a uno de los sospechosos, un hombre mayor de edad, quien además tenía en su poder dinero en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Se procedió al secuestro preventivo de las prendas, y luego de las primeras averiguaciones se determinó que los elementos habrían sido sustraídos de otro local de indumentaria ubicado por calle Paraguay.

El joven demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial, donde se continúan realizando las diligencias correspondientes.